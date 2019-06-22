ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 بضائع عامة، بينما غادرته سفينتان للحاويات و8 بضائع عامة.



وذكر بيان صادر، اليوم السبت، عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل لـ21 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادرت الميناء 63 سيارة نقل محملة بـ3146 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119 ألفًا و754 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35 ألفًا و31 طنًا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3464 طن فوسفات، و1200 طن ملح، و4300 طن رمل، و3800 طن يوريا، و621 طن علف، و5500 طن سوبر فوسفات، و2260 طن مولاس.