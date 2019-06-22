المالية: نعد قانونًا جديدًا لموازنة الدولة.. وعبدالعال: يصطدم بالدستور

أعلنت وزارة المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أنها ستقدم للبرلمان مشروع قانون للمالية العامة للدولة.



وقال وزير المالية، إن القانون ينص على أن يكون هناك إعداد لموازنة موازية للبرامج والأداء، فرد عليه الدكتور علي عبدالعال قائلًا: "هذا القانون سيكون محكومًا عليه بعدم الدستورية لأنه سيصطدم بنصين دستوريين".



وأضاف "عبدالعال" في رده على الوزير: "أعتقد أن إعداد الموازنة العامة بطريقة الأبواب يعد أكثر مرونة ويستطيع فيه المراقب مراقبة الأداء والأرقام بسهولة"، قائلًا للوزير: "ادرس الموضوع كويس قبل ما تعد القانون".