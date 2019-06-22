استبعاد نجم أسود الأطلس عن مواجهة المغرب الأولى فى كأس أمم إفريقيا

استبعد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي اللاعب يونس بلهندة، من القائمة المشاركة في المواجهة الأولى لأسود الأطلس أمام ناميبيا، الأحد، بسبب معاناته من بعض الآلام على مستوى الكاحل.



وفضل المدير الفني، تجنب المغامرة به في مواجهة الغد، على أن يشارك في مباراة الجولة الثانية.



وتدرب أمس الجمعة، بلهندة منفردًا، بعدما تغيب عن الحصة التدريبية لمران المنتخب يوم الخميس.



وسيعوض يوسف آيت بن ناصر، بلهندة، إذ يفضله المدرب على فيصل فجر ومبارك بوصوفة، لما أظهره من جاهزية بدنية وحضور قوي أثناء التدريبات.



ويلعب المنتخب المغربى، أولى مبارياته في أمم إفريقيا 2019 بمصر، غدًا الأحد أمام ناميبيا، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت موسكو.