6 ملايين مشاهدة لمحمد رمضان بـ"بابا"

استطاع الفنان محمد رمضان أن يحقق 6 ملايين مشاهدة لأغنية "بابا" خلال 4 أيام فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "بابا" من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وإنتاج شركة روتانا.



وظهر "رمضان" خلال الأغنية، بشخصيتين أحدهما "الابن" والآخر "الأب" لكن بشكل مليء بالفانتازيا، حيث كانت شخصية الابن لفتى يذهب لإحدى المتاحف ليجد شخص يشبهه ويتحدث معه باعتباره والده، في لقطة كوميدية.



يذكر أن محمد رمضان شارك في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.