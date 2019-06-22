ميغان ماركل تدخل في منافسة قوية مع كيت ميدلتون

دخلت زوجة الأمير هاري دوقة ساسكس ميغان ماركل في منافسة مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" قررت ميغان ماركل أن تتفوق على كيت ميدلتون في عدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية.



ونقلت الصحيفة عن صديقة ماركل مذيعة التلفزيون ليزا كاندي قولها: "إن دوقة ساسكس مستائة لأن عدد متابعي حساب دوق ودوقة كامبريدج يفوق عدد متابعي حسابها المشترك مع زوجها الأمير هاري، الأمر الذي دفعها لتوظيف مختص في الشبكات الاجتماعية.



وأضافت كاندي:"هناك منافسة بينهما، وبعض الناس غير راضين عن تصرفات ماركل، بما في ذلك الأمير فيليب".



في أوائل شهر يونيو، تصدرت ميغان ماركل قائمة النساء الأكثر نفوذًا في المملكة المتحدة وفقًا لمجلة فوغ للأزياء.



في وقت سابق أفيد أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركلي قررا مغادرة المنظمة الخيرية التابعة للمؤسسة الملكية، والتي قادوها مع الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.