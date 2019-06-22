عرض فني بالأعلام المصرية بمناسبة كأس أمم إفريقيا

قدمت فرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من التابلوهات الاستعراضية منها "إفريقيا، إسكندرية بتفرح" ورقصة الحصان بقيادة كابتن مصطفى جابر، ضمن احتفالات الهيئة بفرع ثقافة الإسكندرية بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي.



كما نظم بيت ثقافة رشدي ورشة تصميم طابع بريد خاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب ورشة تصميم لوحات فنية بمرسم المواهب، بينما أقام نادي المرأة ورشة عمل معلقات جلدية، كما نظم بيت ثقافة القباري ورشة لتعليم أساسيات الخياطة بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتعليم الرواد قواعد التفصيل وكيفية القص باستخدام الباترون، وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على العود.