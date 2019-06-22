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الثقافة
السبت 22/يونيو/2019 - 04:24 م

ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين

ثقافة الإسكندرية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2682084

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من اللقاءات الثقافية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث عقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "اليوم العالمى لمكافحة التدخين".

أدار الندوة المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله، بحضور كل من د. محمد البنا نقيب الأطباء السابق، د. لطفي الشربيني من الطب النفسي ود. إيمان عياد وكيل كلية الزراعة، ناقشوا خلالها كل من أضرار التدخين المباشر والتدخين السلبي، كذلك أثر التدخين على الجنين إذا كانت الأم مدخنة.

كما أوصوا بضرورة الإقلاع عن التدخين لما له من أضرار بالغة على الصحة العامة، وضرورة وجود رقابة من الأبوين على الأبناء حفاظا على صحتهم ومستقبلهم، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "المخدرات آفة للمجتمع" ألقتها زينب محمد مدير التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا، تحدثت خلالها عن ضرر المخدرات على المجتمع وعلى الفرد كونه يفقد صحته وماله كما تناولت بالشرح أضرارها على الجهاز العصبى والتنفسى.

وتجدد اللقاء الأسبوعي في قصر ثقافة الأنفوشي لمقهي العلوم، بحضور د. صلاح سليمان أستاذ الكيمياء وسمية المبيدات، أدارتها هدي الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، بينما عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري ندوة بعنوان "السرد والفرق بينه وبين الحكي" بقصر ثقافة الشاطبي، ناقش خلالها الشاعر عبد المنعم كامل مفهوم السرد والحكي وانعكاس ذلك على الأدب والشعر، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء.

ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين
ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين
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