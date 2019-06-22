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السبت 22/يونيو/2019 - 04:20 م

اكتشاف جرن معمودية من القرن الـ6 الميلادي داخل كنيسة المهد بفلسطين

اكتشاف جرن معمودية
dostor.org/2682080

أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم كنيسة المهد اكتشاف جرن معمودية كبير منحوت من الصخر، خلال أعمال ترميم الكنيسة.

وقال زياد البندك، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن هذا الاكتشاف تم خلال أعمال ترميم جرن المعمودية، القائم في جناح الكنيسة الجنوبي، حيث عثر على الجرن الجديد مخفيًا داخله.

وأضاف البندك أن هذا الجرن يعود للقرن السادس الميلادي، وقد نقشت عليه نقوش بيزنطية آية في الجمال، وأنه بحالة ممتازة جدًا.

وبيّن أن الجرن استخدم في ذلك الوقت لتعميد المسيحيين صغارًا وكبارًا، مشيرًا إلى أنه "دليل على استمرارية الشعب الفلسطيني من القرن السادس للميلاد، بهذه التقاليد المسيحية الأصيلة".

يذكر أن عمليات ترميم كنيسة المهد بدأت عام 2013، وأنجز ما يقارب 85 في المائة منها.

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