إياد نصار يتصدر بوستر "الفيل الأزرق 2"

انفرد الفنان إياد نصار ببوستر فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث ظهر من خلاله بالمقلوب، على نفس طريقة بوستر بطل العمل كريم عبدالعزيز.



تعود أحداث فيلم الفيلم الأزرق، إلى حبة الفيل الأزرق الكيميائية التي تنقل صاحبها إلى عالم آخر من الجنون وربما الخيال.



يذكر أن الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" من إخرج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار ضيف شرف ومن إنتاج شركة "سينرجي فيلم".



قدم الجزء الأول من الفيلم قصة د. يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليفاجأ بوجود صديقه يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه.