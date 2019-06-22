القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
فن
السبت 22/يونيو/2019 - 04:13 م

إياد نصار يتصدر بوستر "الفيل الأزرق 2"

إياد نصار يتصدر بوستر
منار إبراهيم
dostor.org/2682065

انفرد الفنان إياد نصار ببوستر فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث ظهر من خلاله بالمقلوب، على نفس طريقة بوستر بطل العمل كريم عبدالعزيز.

تعود أحداث فيلم الفيلم الأزرق، إلى حبة الفيل الأزرق الكيميائية التي تنقل صاحبها إلى عالم آخر من الجنون وربما الخيال.

يذكر أن الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" من إخرج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار ضيف شرف ومن إنتاج شركة "سينرجي فيلم".

قدم الجزء الأول من الفيلم قصة د. يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليفاجأ بوجود صديقه يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه.

إياد نصار يتصدر بوستر "الفيل الأزرق 2"
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أكثر من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ 3 شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال

السيسى يؤكد دعم مصر جهود التكامل الاقتصادى بالقارة الإفريقية

مصادر بالتعليم: امتحان التاريخ لا يحتاج لـ"سعد زغلول".. والأسئلة من داخل الكتاب المدرسى

الرئيس الفلسطينى يعلن شرطه لإجراء حوار مع إسرائيل

ads
ads
الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

والدة طالبة بالهرم: القوا ابنتي في حوش المدرسة ورفضوا إسعافها

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

ديساييه: غانا غير مرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية

محرز قائد الجزائر قلق بسبب الغموض الذي يحيط بمنتخب كينيا

ريال مدريد يخوض منافسات الدورى الإسباني للسيدات

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

والدة طالبة بالهرم: القوا ابنتي في حوش المدرسة ورفضوا إسعافها

الرئيس نيوز

حفتر والمبعوث الأممي يبحثان الانتقال إلى "الحل السياسي"

رئيس النواب: "الأوضاع المالية لعمال التشجير ومعلمي الحصة شاذة"

بشرة خير.. النواب يُقر العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية وخاصة لغير المخاطبين

مطالبات برلمانية بمقاضاة شركة طيران متهمة بالنصب على المصريين في الكويت

قصة حذف «هنيدى» تغريدة دعم «أبو تريكة».. وإنذار للمهن التثميلية في انتظاره

كشكول

انفوجراف.. احذر الإختناق أثناء الأكل

غداً.."التعليم" تحدد موعد فتح باب القبول للمدرسة النووية بالضبعة

الإسماعيلية الأزهرية: طلاب العلمي يؤدون "الكيمياء" دون شكاوى

طلاب الأدبي بالجيزة: التاريخ في المستوى المتوسط

فرحة عارمة بين طلاب الجيزة لسهولة "الفيزياء والتاريخ"

الأمصار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

لجنة الانتخابات الموريتانية: عمليات الاقتراع تجري في ظروف جيدة

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

اكتشاف جديد يعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر

كيف تتحكم بأحلامك عبر "خداع الدماغ"؟

"لادا" تطرح نسخًا معدلة من Xray رباعية الدفع الشهيرة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال من تلوث الهواء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎