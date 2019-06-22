عبدالعال يعطي الكلمة للنواب لإبداء ملاحظاتهم على الموازنة العامة

قدم عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، مذكرة رسمية بكل ملاحظات الحزب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.



وقال "ناصر" أثناء تعليقه على مشروع القانون، إن الحزب سيضع بالأمانة العامة للمجلس كل ملاحظات ومرئيات الحزب حول الموازنة العامة، ولم يبدِ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب اعتراضه على مشروع القانون.



ومن جهة أخرى لم يبدِ ائتلاف دعم مصر رأيه حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك كما هو معتاد ووفقًا للائحة، وذلك لتغيب رئيس الائتلاف زعيم الأغلبية عن الجلسة العامة.



وعندما منح الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الكلمة للدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الائتلاف، لإبداء رأيه ورأي الائتلاف حول مشروع الموازنة؛ تبين أنه غير موجود بالجلسة، وعندما أراد أن يستعين بالأمين العام للائتلاف المهندس أحمد السجيني؛ تبين أنه هو الآخر لم يحضر الجلسة، وبالتالي لم يبدِ الائتلاف رأيه في مشروع الموازنة العامة للدولة.