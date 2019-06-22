محرز قائد الجزائر قلق بسبب الغموض الذي يحيط بمنتخب كينيا

بدا رياض محرز قائد منتخب الجزائر، قلقا من كون كينيا أشبه بفريق غامض، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الأحد.



وقال محرز خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لا نعرف الكثير عن كينيا. نحن "اللاعبون الحاليون" لم نلعب أمامهم، "شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو لهم وواجهنا فرقا مشابهة".



وتخوض كينيا أول مباراة لها في البطولة منذ 2004. وكانت آخر مرة واجهت فيها الجزائر قبل 22 عاما مضت.



ومحرز هو أبرز لاعبي الجزائر في مساعيها لنيل أول لقب لكأس الأمم الأفريقية منذ 1990.



لكن جناح مانشستر سيتي، الذي اختير أفضل لاعب أفريقي في عام 2016، قال إنه لا ينظر لنفسه باعتباره أفضل لاعب في الفريق.



وقال: "لن نخوض المباراة ونحن مشغولون بمن هو أفضل لاعب أو من فاز بجائزة أفضل لاعب افريقي في العام.



وأضا: "أنا واحد ضمن مجموعة. المهم هو الفريق"، وأشار محرز إلى أنه سعيد لكونه القائد.



وتابع "إنها مسئولية أشعر بالفخر للنهوض بها. يجب أن تكون قائدا داخل وخارج الملعب".