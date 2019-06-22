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سياسي
السبت 22/يونيو/2019 - 04:07 م

تفاصيل استقبال عبدالعال لرئيس الجمعية الوطنية التنزانية

تفاصيل استقبال عبدالعال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2682054

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بمكتبه اليوم، جوب ندوجاى، رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، والوفد المرافق له.

واستهل الأستاذ الدكتور عبدالعال اللقاء بالترحيب برئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له، مشيدًا بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتى تعود إلى عصر الزعيمين جمال عبدالناصر وجوليوس نيريري واللذين كانا لهما دورًا محوريًا في معارك التحرير الوطنية للدول الإفريقية من الاستعمار، مشيرًا إلى أن البلدين يحتفلان بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات المصرية التنزانية، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الفترة، والتى تمثل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للقيادة السياسية في البلدين أحد أبرز مؤشراته.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد الدكتور على عبدالعال، بالعلاقات المصرية التنزانية على المستوى البرلماني، مشيرًا في ذلك إلى تشكيل جميعة الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية التنزانية، التى بدورها تشكل جسرًا يعزز من التواصل بين برلماني البلدين الشقيقين وآلية حوارية بناءة نتبادل من خلالها الآراء إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعلى مستوى العلاقات المصرية التنزانية، أكد الدكتور علي عبدالعال حرص الدولة المصرية على بناء الكوادر الوطنية التنزانية في كل المجالات، وكذلك حرص الشركات المصرية على الاستثمار في مجال البنية التحتية التنزانية، مشيرًا في هذا المجال إلى فوز تحالف شركتي المقاولين العرب والسويدي إلكتريك المصريتين بعقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجى" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

من جانبه، أعرب السيد جوب ندوجاى، رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال التى وجدها والوفد المرافق منذ بدء زيارتهم لمصر، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والكفاح المشترك للتحرر من الاستعمار في الماضي، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات حاليًا، خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين، مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية التنزانى إلى السيد رئيس الجمهورية تتعلق بسبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

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