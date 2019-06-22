ريال مدريد يخوض منافسات الدورى الإسباني للسيدات

قرر ريال مدريد الإسباني، خوض منافسات الدوري الإسباني للسيدات، في الموسم الجديد 2019-2020، والسير على خطى الأندية العملاقة التي تمتلك فرقا نسائية كغريمه التقليدي برشلونة، وكذلك أتلتيكو مدريد وفالنسيا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية (إلموندو)، أن إدارة النادي الملكي دفعت مبلغ 500 ألف يورو، للاستحواذ على فريق سي دي تاكون النسائي، الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى حيث سيتم الانتهاء من تلك العملية بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.



وأكد رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الإسباني للعبة، رافائيل ديل آمو، أن ريال مدريد سيشتري الفريق الأول لتاكون.



وقال ديل آمو، إن الاتحاد كان له دور في إتمام هذه الصفقة، مضيفا "رأينا أنه من المهم للغاية أن تحظى الأندية الكبرى المحلية بفرق نسائية".



وأردف "كنت أقول لأصدقائي المدريديين إنهم لن يكونوا عظماء بدون فريق نسائي. الآن أستطيع أن أقول إنهم كذلك".



وأكد شعوره بالفخر لانضمام ريال مدريد للمسابقة، مؤكدا أن "الكثير من الفتيات والنساء كن يطالبن بذلك. أعتقد أن هذا الأمر مصدر سعادة لهن ولنا ولكرة القدم النسائية".



وستظل رئيسة تاكون، آنا روسيل في منصبها، بينما سيجري دراسة دمج فرق أخرى من فئات الناشئين لكن ليس الموسم المقبل.



وتلقى ريال مدريد في السنوات الماضية انتقادات شديدة داخل إسبانيا وخارجها، بسبب تأخره في تأسيس فريق نسائي، وعدم اللحاق بركب الأندية الأوروبية العملاقة كمانشستر يونايتد والسيتي وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس وميلان والإنتر.



وكان من أكبر المنتقدين، العضوة السابقة في مجلس الفيفا، مويا دود، والتي قالت في العام الماضي لوكالة (أسوشيتد برس): "بما أننا في عام 2018، يجب أن تفكر كل مؤسسة رياضية في موقفها من قضية المساواة بين الجنسين، عندما لا يكون للفريق الكبير أي مكان للاعبات الإناث، فإنه سيترك علامة استفهام كبيرة".