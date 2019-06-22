اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن وقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانئ عربية، في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.



وذكرت اللجنة- في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - أنه تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأى ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، بالإضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".



وأوضحت أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصّت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، وتحسين نتائج تطبيق الآلية، والحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية بالمشتقات النفطية إلى اليمن.



وتتولى اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية قبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.



وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في وقت سابق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.