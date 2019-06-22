القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 04:03 م

"الداخلية" تشكر الجمهور المصرى على تعاونه فى افتتاح "كان 2019"

الداخلية تشكر الجمهور
مريم جبل
dostor.org/2682049

أكدت وزارة الداخلية تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة، مما أسهم في نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، السبت، أن ذلك يأتي في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع.

وتابع البيان: "ولقد أثبت إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذي وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم، قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التنظيم والتأمين".

وأعربت الوزارة للجماهير عن تقديرها، وتطلعها إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكل فعاليات البطولة الإفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، تعبر عن حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار.

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