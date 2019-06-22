المدرب الجديد لإنترميلان يغير موقفه من ناينجولان

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن أنطونيو كونتي، المدرب الجديد لإنتر ميلان، غير موقفه من البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط الفريق.



ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن كونتي كان يرغب في بيع ناينجولان، فور قدومه إلى "سان سيرو"، قبل أن يغير موقفه مؤخرًا.



ورغم أن إنتر قريب من التعاقد مع نيكولو باريلا وستيفانو سينسي، في الميركاتو الحالي، إلا أن هناك شكوكًا حول الاختيارات الأخرى في خط الوسط، لا سيما أن موقف الخماسي، روبرتو جاليارديني، ماتياس فيتشينو، مارسيلو بروزوفيتش، بورخا فاليرو، جواو ماريو، من البقاء لم يتحدد بعد.



ولا تزال إدارة إنتر ميلان غير واثقة في قدرة ناينجولان، على التكيف مع أسلوب لعب كونتي.



وكان النجم البلجيكي قد عانى من بعض الإصابات والمشكلات البدنية، في الموسم المنتهي، والتي جعلته لا يتواجد باستمرار في التشكيل الأساسي للنيراتزوري.