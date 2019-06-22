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السبت 22/يونيو/2019 - 03:57 م

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

ترامب: الاتفاق النووي
dostor.org/2682040

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران".

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر"، أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام إنتاج السلاح النووي.

​وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو من عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، بما في ذلك عقوبات ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من شهر مايو، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين، هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وكانت إيران قد أعلنت أنها سوف تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "العد العكسي لإنتاج 300 كغم من اليورانيوم المخصب سيبدأ في غضون 10 أيام".

وتابع المتحدث: "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو"، مضيفا: "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية".

وأضاف: "قد نصدر الماء الثقيل، وهذا لن يمثل انتهاكا للاتفاق النووي".

كما ذكر المتحدث أنه "لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا، لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام".

وأعلنت إيران، في 15 مايو، تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة، العام الماضي، بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.

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