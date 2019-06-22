الرئاسة: السيسي ونظيره الموزمبيقي بحثا سبل تعزيز التعاون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق.





وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة.





كما تم بحث العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.