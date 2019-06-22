القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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سياسي
السبت 22/يونيو/2019 - 03:53 م

"منظور": حفل افتتاح بطول أمم إفريقيا "أسطوري"

منظور: حفل افتتاح
محمد جعفر
dostor.org/2682032

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 قائلا: "حفل أسطوري ومُبهر يليق بمكانة وريادة مصر ويبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية وقادرة على تحقيق المستحيل في أوقات قياسية".

وقال "منظور" في بيان، إن خروج الاحتفال بهذا المظهر المُشرف يعكس مدى الجهد المبذول من قبل المسئولين عن التنظيم سواء من الوزارات المعنية بإنهاء البنية الأساسية الرياضية وكذلك الأجهزة التنفيذية بالدولة، مُؤكدًا أن الدولة المصرية خاضت تحدي صعب ومُفاجئ وذلك بعد أن كان من المُقرر إقامة البطولة بالكاميرون، لكنها اعتذرت وفازت مصر بتنظيم البطولة قبل انطلاقها بما يقرب من 6 شهور فقط، فضلًا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا، مُشيرًا إلى أن الحفل حاز على إعجاب الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم بالقارة السمراء ونقلته كافة وسائل الإعلام العالمية.

وأكد أن تنظيم البطولة على أرض مصر له عوائد اقتصادية وسياسية وسياحية وترفيهية، مُشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب المباراة الافتتاحية للبطولة والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني المصري بهدف دون رد والتي أكد فيها أن تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع سيكون بوابة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات في مباريات الدوري والكأس.

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