التفاصيل الكاملة لألبوم رامي عياش الجديد "قصة حب"

طرحت شركتى "مزيكا وعالم الفن" فى الأسواق للمطرب رامى عياش ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل عنوان "قصة حب"، وذلك بعد قيامه بتحضيرات أغنياته منذ فترة.



وصرح رامى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بشركة "مزيكا" أثناء توقيعه بأن هذا الألبوم هو "الأهم فى حياته الفنية" وأكد رامى سعادته بتعاقده مع المنتج الكبير محسن جابر مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذا الأمر حتى جاءت الفرصة.. الألبوم يتكون من 10 أغنيات مختلفة اللهجة ما بين المصرىة واللبنانية.



الألبوم الجديد "قصة حب" يضم 10 أغنيات هى:

"قصة حب"..كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، "وصفولى عيونك".. كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى، "حابب".. كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، "بعقلين".. كلمات معتصم حمزة وألحان بهاء حمزة وتوزيع ستوديو رامى عياش، وضياء حمزة، "بالأفراح".. كلمات سليم عساف وألحان رامى عياش وتوزيع ستوديو رامى عياش، "أم الدنيا".. كلمات سليم عساف وألحان رامى عياش وتوزيع دانى حلو، "ساعة الغروب".. كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع خالد نبيل، "لو أحلامي".. من كلمات سما، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، "عمر جديد".. كلمات كاترين معوض وألحان رامى عياش وتوزيع دانى الحلو، "ياسكاكر السكر".. من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.



يذكر ان النجم رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد الأولى عنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، وظهر عياش في الكليب، بشخصية ميكانيكي سيارات، وأجاد فى تمثيلها وقد وتقترب الآن أغنية "قصة حب" من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومنذ أيام تم طرح فيديو كليب جديد للنجم رامى عياش وهو "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الإستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز، وتم التصوير أيضا فى بيروت مع المخرج المبدع فادى حداد.