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السبت 22/يونيو/2019 - 03:42 م

أحمد فهمي يدخل لوكيشن "العارف" منتصف يوليو المقبل

أحمد فهمي يدخل لوكيشن
dostor.org/2682018

يستعد الفنان أحمد فهمي لتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي "العارف" الذي يخوض بطولته النجم أحمد عز.

ومن المقرر أن يستأنف "فهمي" تصوير دوره في الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل، حيث يسافر صناع الفيلم إلى دولة بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

"العارف" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.

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