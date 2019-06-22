رئيس موزمبيق: السيسي أبدى استعداده للتصدي للإرهاب

وقال رئيس موزمبيق فيليبي جاسينتو نيوسي، إن بلاده عززت استثماراتها في مجال الغاز للانضمام إلى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة الأفريقية، مشيرا إلى أن بلاده التي استضافت مؤتمر الاستثمار الأزرق بأفريقيا منفتحة على التعاون مع كافة الدول.



وأضاف أن الرئيس السيسي أبدى استعداده لدعم جهود حكومة موزمبيق للتصدى للإرهاب، لافتا إلى أن جماعات مسلحة تهدد الاستقرار في شمال موزمبيق.



وأبدى رئيس موزمبيق أمله في قيام شراكات بين رجال الأعمال بالبلدين في مجالات الاستثمارات والسياحة وغيرها.. مشيرا إلى أن مستثمرين ورجال أعمال من موزمبيق يشاركون في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي لبحث فرص التعاون المشترك في مجال الاستثمار.



وأكد دعم بلاده لاتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. مبديا سعادته بزيارة مصر والتي أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة وأظهرت روح الإخوة.



وقال إن بلاده تعد سوقا خصبة لكافة الاستثمارات، موجها التهنئة للرئيس السيسي على استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم وحسن التنظيم للبطولة وحفل الافتتاح الرائع، وفوز المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية.. متمنيا التوفيق لمنتخب مصر للفوز بالبطولة.



وفي ختام كلمته وجه رئيس موزمبيق الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده.