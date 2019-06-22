القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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الثقافة
السبت 22/يونيو/2019 - 03:40 م

لقاءات أدبية وندوات تثقيفية بأسيوط

لقاءات أدبية وندوات
ايهاب مصطفى
dostor.org/2682014

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ولقاءات أدبية بفرع ثقافة أسيوط، حيث استقبل نادي أدب قصر ثقافة القوصية أتوبيس الإبداع الذي يضم نخبة من الشعراء والأدباء من أندية أدب طما وأبو تيج وأحمد بهاء الدين وصدفا ومنفلوط، بالإضافة إلى مجموعة طلاب سفراء ضد الفساد والتمييز من مدرسة الشهيد بأم القصور يحملون أفكارا متميزة.

تنوعت القصائد الشعرية ما بين العامية والفصحى، ألقاها الشاعر مدثر الخياط فى حب مصر والشاعر عاطف حكيم والشاعر مصطفى حامد والشاعرة منجة صلاح والمواهب الشعرية الشابة.

عقدت مكتبة العابدين بموشا ندوة بعنوان "مشكلة العصر السمنة في المجتمع المصرى" والتى حاضرتها رحمه محمد، تناولت فيها الحديث عن السمنة من حيث أسبابها وأضرارها وكيفية التخلص منها بطريقة أمنة للحفاظ على الصحة.

كما عقد بيت ثقافة أبنوب ندوة بعنوان "التكافل الإجتماعي في الإسلام" حاضرها أسامة ثابت والتي تحدث فيها عن أن تعاليم الدين الإسلامي تحض على التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد وذكر الأحاديث النبوية التي تحض على هذا.

بينما استقبل قصر ثقافة أسيوط مجموعة من الأطفال الموهوبين في الرسم لعمل ورشة رسم مع الفنانة ريتا والتى شرحت مبادئ الرسم البسيطة للأطفال والتلوين على الصفحة.

لقاءات أدبية وندوات تثقيفية بأسيوط
لقاءات أدبية وندوات تثقيفية بأسيوط
لقاءات أدبية وندوات تثقيفية بأسيوط
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