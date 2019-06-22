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سياسي
السبت 22/يونيو/2019 - 03:39 م

"عبدالعال" يطالب الحكومة بحسم أزمات عمال التشجير ومعلمى الحصة

عبدالعال يطالب الحكومة
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
dostor.org/2682012

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، بحسم إشكاليات عمال التشجير ومعلمي الحصة، وأيضًا أوضاع الموظفين الذين يتبعون جهات مختلفة في الدولة دون شمولهم بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن العلاوة الدورية.

ووجه النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير المالية، بشأن أوضاع موظفي مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، وهل سيتم تطبيق هذه الزيادات عليهم، حيث إنهم تحت إشراف محافظة الغربية، وليسوا تابعين للحكومة قائلًا: "مع كل سنة في إقرار العلاوة تحصل مشاكل معهم ومش بيحصلوا عليها".

وعقب على حديثه رئيس المجلس، بأن هذه الحالة ليست فريدة، وإنما هناك العديد من الحالات التي يستوجب حسمها، مثل عمال التشجير والذي يمثل كارثة حتى الآن كونها مشكلة كبيرة، وأيضًا مدرسى الحصة، قائلا: "يا ريت وزير المالية والتخطيط يقعدوا مع بعض لأن ذلك يعد وضعًا شاذًا، وتلاقي الموظف من دول مش عارف هو تبع إيه، لا هو حكومة ولا هو قطاع خاص وهذا لا بد من حسمه".

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