"صحة النواب" توافق على إلغاء المجلس الأعلى للدواء

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على حذف وإلغاء الباب الثاني من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.



وأضاف "العماري"، عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة، أنه تم الانتهاء خلال الاجتماع من الباب الأول الخاص بالتعريفات، حيث تم تعديل الكثير من التعريفات الواردة بمشروع الحكومة بناءً على مقترحات من النواب، وتم استحداث تعريف "الإمداد والتموين الطبي".



وأعلن رئيس لجنة الشئون الصحية موافقة اللجنة خلال الاجتماع على إلغاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ليتم إلغاء الباب الثاني كله الوارد بهذا العنوان، من المادة 2 إلى 13، لأن المجلس قد يتسبب في وضع قيود ولأن المجالس العليا تكون معوقة، وأيضًا استجابة لغالبية الجهات والأطراف التي شاركت في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة حول مشروع القانون.