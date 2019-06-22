الشباب السعودي يكشف حقيقة التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي، الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اقتراب المدرب السويسري كريستيان جروس من قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.



وعمل جروس مديرا فنيا للزمالك في الموسم الماضي، وقاد الفريق للقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك السوبر المصري السعودي بعد الفوز على الهلال 2-1.



وأكد المسعود، في تصريحات تلفزيونية، أن إدارة الشباب لم تحسم ملف المدربين حتى الآن، لافتا إلى أنها لا تزال تدرس العديد من السير الذاتية بعناية، ليكون المدرب الجديد جديرا بقيادة الفريق في الفترة المقبلة.



كما كشف المسعودي عن موعد النهائي لإزاحة الستار عن خليفة المدرب الروماني سوموديكا الذي رحل بعد نهاية الموسم الكروي الماضي.



وأوضح "يوم الإثنين المقبل سيتم إزاحة الستار عن اسم المدرب الجديد للفريق".



وفشل الشباب في حجز مقعد بنهائيات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد أن تنازل للمركز الرابع لأهلي جدة، وتراجع خامسا في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين.