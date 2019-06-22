رئيس موزمبيق يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر

أكد رئيس موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي اليوم السبت، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، موجها الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة بلاده.



ووجه رئيس موزمبيق – خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب مباحثاته مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية ظهر اليوم – الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال ودعوته لزيارة مصر.



وأبدى اعتزازه بزيارة مصر والتي تعكس العلاقات القوية بين البلدين والتي تعود إلى فترة تحرر موزمبيق من الاستعمار، مشددا على أن مصر دعمت جهود شعب موزمبيق لنيل الاستقلال والحرية وأقامت علاقات دبلوماسية معها عام 1975.



وقال: "إن المباحثات الرسمية بين الجانبين والتي جرت اليوم، اتسمت بالانفتاح حيث تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، تم الاتفاق على أهمية بدء مشروعات جديدة للتعاون وإعادة إحياء المشروعات التي لم يتم استكمالها بين البلدين".



وأضاف: "إن المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من القضايا التي تهم القارة الأفريقية والشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على العمل يد بيد لخدمة شعبيهما وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية.



وأشار رئيس موزمبيق إلى أن الجانبين وقعا أيضا مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والزراعية والأمن الغذائي، قائلا: "إنه توجد مجالات مواتية للتعاون بين الجانبين من بينها الاستثمار والاستزراع السمكي وذلك في إطار اتفاق التعاون المشترك الموقع عام 1985 "، مبديا رغبته في تفعيل أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها عام 2010.



وأضاف: "اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة بحلول عام 2020 ".. موجها التهنئة للرئيس السيسي لرئاسته للاتحاد الأفريقي، منوها بأن الشعب المصرى أظهر تضامنه مع شعب موزمبيق من خلال المساعدات التي قدمتها مصر إلى موزمبيق لتجاوز تداعيات كارثة الإعصار المدمر الذي ضربها مؤخرا.



وأشار إلى أن بلاده عانت أزمة قوية جراء كارثة الإعصار، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة موزمبيق، أسهمت في تجاوز تداعيات تلك الكارثة سريعا.