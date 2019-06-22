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السبت 22/يونيو/2019 - 02:42 م

سياحة البرلمان تطالب بتقديم بلاغ ضد شركات الطيران "النصابة"

سياحة البرلمان تطالب
السيد السعدني
dostor.org/2681882

طالب أعضاء بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، اليوم السبت، بضرورة تقديم بلاغ للنائب العام، ضد شركات الطيران التى قامت بـ "النصب" على آلاف العاملين المصريين بالكويت.

وكان اجتماع اللجنة اليوم، مخصصًا لمناقشة، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقًا للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.

وقال النائب مصطفى بكرى، فى كلمته، ماحدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا، نحن أمام عصابة.

واستطرد: الكثير من العاملين المصريين بالكويت، ققاموا بحجز التذاكر أونلاين من إحدى المواقع الذى يضم العديد من شركات الطيران، وفوجئ العاملون بالغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرار بالغاءها من خلال شركة وسيطة فى مصر.

وطالبت النائبة غادة عجمى، بضرورة استدعاء أموال هؤلاء المواطنين وتعويضهم، متساءلة: يعنى ايه شركة تجمع ملايين من الناس، دون أن يحاسبها أحد، هذا الموضوع يمس سمعة مصر، لاسيما وأن تحويلات المصريين بالخارج نحو 33 مليار سنويًا.

واستطردت، "هناك خلل واضح، الأمر الذى يتطلب إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، والبحث عن طريقة قانونية لإيقاف عمل هذه الشركات".

وقال النائب حسنى حافظ، يجب أن يُقدم بلاغ للنائب العام فورًا، "نحن أمام مصريين تم النصب عليهم، يجب أن نتحرك، وإلا يبقي الموضوع سهل، تطلع علينا شركات تجمع فلوس وتنصب على الناس دونأن يحاسبها أحد".

وأبدى النواب استياءهم من ممثلى الحكومة وردودهم على طلبى الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية. وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، "كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسئولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة".

ووقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة، عيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلى الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلا سنتخذ إجراء دمه تقيل، احنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلولًأ لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسئولية، هنشزف المشكلة دى كل يوم.

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام الرقابة على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة فى حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التى وقعت عليهم نتيجة الغاء الحجوزات الخاصة بهم.كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات"، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أى أزمات طارئة.

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