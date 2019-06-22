"عبدالعال" يحيل عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبدالعال عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، حيث أحال الدكتور عبدالعال مشروع قانون مقدمًا من النائبة نادية هنري وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، وأحال مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1986 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من النائب بدوى هلال وأكثر من 60 نائبا آخرين إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد العقاد، لتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى لجنة الشئون الاقتصادية.



كما وافق المجلس، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة 8 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من عدد من النواب إلى هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد موعد للمناقشة، وقال الدكتور علي عبدالعال: تضم الطلبات العامة ذات الطبيعة الواحدة لتكون في مناقشة واحدة.