"لهيطة" ينفى وجود أى أزمة مع جنش

أبدى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، رضاه عن النتيجة التي حققها الفريق بالفوز على زيمبابوي 1 - 0 مساء الجمعة، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وقال لهيطة، في تصريحات اليوم السبت: "المنتخب المصري طوى صفحة المباراة الافتتاحية ويركز حاليًا على المواجهة القادمة أمام الكونغو الديموقراطية"، مؤكدًا أن المنتخب واصل تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية بدون راحة.



ونفى لهيطة وقوع أزمة بشأن حارس المرمى محمود جنش، مؤكدا أنه ليست هناك أزمات داخل معسكر المنتخب المصري، وأن محمود جنش موجود مع المنتخب بشكل طبيعي، وكل ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وكانت أنباء قد ترددت حول أن جنش غادر معسكر المنتخب إثر علمه بأنه الحارس الثالث للفريق، وهو ما نفاه لهيطة بشكل قاطع اليوم.