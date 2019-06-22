القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 02:35 م

السيسى يؤكد دعم مصر جهود التكامل الاقتصادى بالقارة الإفريقية

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2681867

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادى والتوصل إلى تسوية سلمية بمناطق النزاعات بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الرئيس السيسي ورئيس موزمبيق فليبى جاسينتو نيوسى، عقب مباحثاتهما التى جرت بقصر الاتحادية ظهر اليوم.

وأكد الرئيس السيسى تقديره للعلاقات التاريخية التى تربط مصر بموزمبيق، والتى تعود إلى سبعينيات القرن الماضى، مبديا تطلعه إلى تدعيمها فى كافة المجالات، ومرحبا بزيارة رئيس موزمبيق والوفد المرافق له إلى مصر.

وأعرب الرئيس السيسى عن تعازى مصر لضحايا الأعاصير التى ضربت موزمبيق، مؤكدا دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من تلك الأعاصير فى موزمبيق.

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