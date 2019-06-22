مفاجأة.. نيمار مرفوض في برشلونة

في خبر وصفته بالقنبلة أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ان أعضاء نادي برشلونة رفضوا رفضا قاطع فكرة ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي نيمار 27 عاما، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



إدارة جوزيب ماريا بارتوميو تخطط للجمع بين أنتوان غريزمان ونيمار معا في الصيف الجاري، وفقا لما تم تأكيده من قبل صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة.



من جانبها ذكرت موندو أن ثلاثة أرباع أعضاء نادي برشلونة رفضوا التعاقد مع نيمار لكونه رحل من النادي بطريقة غير جيدة في صيف 2017، وأن مبادىء النادي يجب أن تقول لا لفكرة ضم لاعب قام برفضه في وقت سابق وقام برفع قضية ضد النادي في الوقت الحالي.



ورفض 178 عضو أي نسبة 71.2% فكرة التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بينما طلب 72 عضو أي نسبة 28.8% التعاقد مع اللاعب البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان.



ويطلب باريس سان جيرمان 300 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار من صفوفه في الصيف الحالي بينما يأمل نيمار في ضم اللاعب من خلال صفقة تبادلية.