صحيفة صينية تدعو أمريكا للتخلي عن عقلية الفوز بأي ثمن

كتبت صحيفة "الشعب" اليومية الرسمية في مقال، اليوم السبت، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخلى عن عقلية الفوز مهما كان الثمن، وأن تضع في الاعتبار مصلحة مواطنيها والمجتمع الدولي كذلك، بدلا من شن حرب تجارية على الصين.



وحثت صحيفة الحزب الشيوعي الصيني الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم على جميع السلع الصينية، وقالت إن السبيل الوحيد لتسوية المسائل التجارية من خلال "حوار على قدم المساواة".



وتجددت آمال استئناف مفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن قبيل اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اليابان، حيث يشارك الاثنان في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الأسبوع الحالي.



ويعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسات على مدى سبعة أيام للاستماع لشهادات من مصنعين وقطاعات أعمال أخرى من المرجح أن تتأثر باقتراح ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



وذكرت الصحيفة أن جميع الجلسات السابقة أظهرت معارضة "هائلة" لزيادة الرسوم الجمركية من جانب مواطنين من جميع مناحى الحياة، ولكن هذا لم يحدث فرقا.



وتابعت: "يبدو أن البعض في الولايات المتحدة يلوح بعصا الرسوم لتعزيز ما يطلق عليه ميزة تنافسية صناعة".



وأمس الجمعة، قال الاتحاد الوطني للتجزئة في الولايات المتحدة، إن الرسوم المقترحة على السلع الصينية، وتشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، يمكن أن تحمل المستهلكين في الولايات المتحدة تكلفة إضافية 12.2 مليار دولار كل عام.