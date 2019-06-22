البابا تواضروس: الإنسان المستنير لا يصاب بالتشتت والحيرة

خصص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن "الاستنارة".



وجاء ذلك تحت عنوان "طريق الاستنارة"؛ حيث أوضح من خلاله أن الإنسان الجاهل هو دائما في حيرة من أمره، ولا يدرك أين الطريق الصحيح للمضي قدما، في إشارة منه إلى أن الجهل وضع حاجزا قويا بين المسيح وبين تلميذيه لوقا وكليوباس، اللذان التقا بهما في منطقة عمواس منعهما من التمتع ببركات القيامة، في إشارة إلى أن الانسان المستنير لايصاب بالتشتيت.



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.