إصابة 4 طالبات بضيق تنفس أثناء امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد

أصيبت 4 طالبات أثناء تأدية امتحانات الشهادة الثانوية العامة بضيف تنفس بلجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، اليوم، إخطارا من قسم شرط النجدة بإصابة كل من: عهود عماد عوض، ونورهان محمد عبدالسميع، وآية غريب محمد، ورنا أحمد عثمان، بضيق تنفس، خلال أداء الامتحانات بالخارجة، حيث جري تقديم الإسعافات الأولية للطالبات، ما أدى إلى تحسن حالتهن الصحية.



يؤدى الامتحانات في المحافظة 1505 طلاب تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية.