انتشال جثة طفل غرق بترعة المريوطية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، السبت، من انتشال جثة طفل مجهول الهوية لقي مصرعه غرقًا بترعة المريوطية بنطاق قسم شرطة أبوالنمرس.



تلقى ضباط قسم شرطة أبوالنمرس بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بترعة المريوطية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم استخراج الجثة.



وبإجراء المعاينة تبين أن الجثة لطفل، يرتدي تيشيرت أزرق اللون وبنطلون أسود اللون، لا يوجد بها أي إصابات، مجهول الهوية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.