الشرطة أعادته.. طالب يمزق ورقة الإجابة ويقفز من سور المدرسة بالشرقية

تمكنت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مدرسة أبو مليحة للغات بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، من ضبط طالب حاول الهروب من المدرسة بعد أن مزق كراسة الإجابة الخاصة به، وتم تحرير المحضر اللازم.



قام الطالب "على. م. ال" باللجنة الفرعية رقم 4، بمدرسة أبو مليحة اللغات بمركز أبو كبير، بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة به، وهرول ليقفز من فوق سور المدرسة، فيما تمكنت الشرطة المكلفة بالتأمين من ضبطه، وجارى التعامل معه بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.



طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال 44 ألف و477 طالبا، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات الأربعاء 3 يوليو 2019 في الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية.

