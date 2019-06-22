التحقيق مع متهم بتهريب خاتم من "الماس" بمطار القاهرة

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، التحقيق في محاولة تهريب خاتم من "الماس"، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء القائم بالضبط للاستماع لأقواله.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء إنهاء راكب مصري قادم من بيروت على الخطوط المصرية إجراءات وصوله للبلاد، وبتفتيشه عثر معه على خاتم من الماس ٢ قيراط.



وبمواجهة المتهم أقر بمحاولة تهريب الخاتم، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



