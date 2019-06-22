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السبت 22/يونيو/2019 - 02:16 م

الرئيس الفلسطينى يعلن شرطه لإجراء حوار مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن
سارة الشلقاني
dostor.org/2681814

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية مستعدة للحوار مع إسرائيل بشأن أموال الضرائب، ولكن بشرط أن تدفع الأموال كاملة، وتتضمن الجزء الذي اقتطعته، والمخصص لأسر الشهداء والأسرى.

وأوضح، في كلمته خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، أن السلطة لن تستلم أموال الضرائب منقوصة، معربًا عن استنكاره لاقتطاع تل أبيب الأموال منها.

ورفضت السلطة الفلسطينية، منذ نحو 10 أيام، اقتراحًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاستلام أموال الضرائب، التي اقتطعت منها تل أبيب الأموال المخصصة لأسر الشهداء والأسرى.

وينص الاقتراح على أن تستلم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب المنقوصة، على أن تقوم أي جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك، بتقديم ما يعادل المبلغ المقتطع كمنحة أو كقرض.

وجمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير الماضي، بزعم أنها تعويضات تدفعها السلطة لفلسطينيين اعتقلتهم بتهمة التعاون مع جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك".

وقالت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي إنها استلمت مبلغ 14 مليون شيكل من مصلحة الضرائب، وجمدتها، بناءً على قرار قضائي.

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