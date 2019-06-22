الأنبا انطونيوس يترأس صلاة القداس الإلهي بدير العذراء بالجنادلة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى صلاة القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم الأثرية بدير السيدة العذراء بالجنادلة.



وترأس أمس الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، احتفالات دير السيدة العذراء بالجنادلة.



ويواصل دير العذراء مريم بالجنادلة في أسيوط، برنامج احتفالات الدير السنوي، التي تستمر حتى الأربعاء 28 يونيو.



وتبدأ الاحتفالات بالقداس الإلهي في تمام الساعة السابعة صباحا، يليها دراسة كتاب مع القس تادرس الأورشليمي الساعة الحادية عشر صباحا، ثم يعقبها رفع البخور والعشية، على أن تبدأ الدورة الساعة السابعة مساء بحضورالأنبا أندراوس أسقف أبو تيج.