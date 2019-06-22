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الكرازة
السبت 22/يونيو/2019 - 02:15 م

البابا تواضروس: التكبر والغرور يصيبان الإنسان بانعدام البصيرة

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني،
جرجس صفوت - ماريان رسمي
dostor.org/2681811

خصص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن "الاستنارة".

وجاء ذلك تحت عنوان "طريق الاستنارة"؛ حيث أوضح من خلاله أن الانسان كائن وله عقل ويفكر، الا أن المثل العامي يقول "فلان ذاك اعمي القلب"، وذلك يوحي بانعدام البصيرة أي كأن عينيه مغلقة.

وأشار البابا إلى أن أهم ما يمكن أن يصب الإنسان بانعدام البصيرة هو البر الذاتي، أو إحساس الشخص بأنه لا يخطئ في أعماله، دلالة على التكبر والغرور.

يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صيام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.

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