مدرب السنغال: جاهزون لمواجهة تنزانيا.. والجزائر لديها منتخب قوى

قال أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، إن الفريق جاهز تماما لمباراته المقررة غدا الأحد، أمام منتخب تنزانيا على ملعب "الدفاع الجوي" في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي افتتحت في مصر أمس الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.



وقال سيسيه، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فريقه لن يتهاون أمام تنزانيا، التي تملك لاعبين مميزين، وسيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة.



ويتنافس المنتخبان السنغالي والتنزاني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.



وأضاف سيسيه أن "المنتخب الجزائري فريق قوي للغاية، ويضم لاعبين على مستويات عالية، على رأسهم رياض محرز"، لكنه أضاف أن هذا الأمر لا يخيفه، وأنه واثق للغاية في فريقه إلى جانب أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، والآن تركيزه منصب على مواجهة تنزانيا.



وأشار المدرب إلى أن وجود النجم ساديو ماني ضمن صفوف منتخب السنغال يشكل أهمية كبيرة للفريق، مؤكدا أنه لاعب يتمتع بمستويات هائلة، وأن فوزه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، سيشكل دافعا قويا.