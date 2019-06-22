الاستماع لأقوال شهود العيان في إطلاق نار على طفل بعين شمس

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، لأقوال شهود العيان في إصابة طفل بطلق ناري بالرأس أثناء مشاجرة بين عائلتين.



كانت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وضبط طرفي المشاجرة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.



وتبين من التحقيقات الأولية، أنه بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة مساكن عين شمس، بالأسلحة النارية، وتصادف وجود المجني عليه "عماد.ن" 9 سنوات، أصيب بطلق ناري بالرأس، ونقله الأهالي للمستشفى لتلقي العلاج، وإخطار قسم شرطة عين شمس.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.