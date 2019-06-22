القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 02:13 م

تفاصيل البيان الختامي لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الكاثوليك

غبطة البطريرك يوسف
غبطة البطريرك يوسف العبسيّ
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
dostor.org/2681805

افتتح غبطة البطريرك يوسف العبسيّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق أعمال سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في المقرّ البطريركيّ في عين تراز، وذلك بمشاركة كلّ من أصحاب السيادة أعضاء المجمع المقدَّس.

وخلال كلمته الافتتاحية تطرَّق البطريرك يوسف العبسي لأهمّ الأحداث الكنسيَّة على الصعيد المحلّي وعلى صعيد الكنيسة الجامعة، والنشاطات التي قام بها.

ثمَّ استعرض غبطته المواضيع التي ستُطرح في جلسات السينودس المقدَّس، ومن أهمّها حماية القاصرين، ومشاركة كنيستنا في المؤتمر الليترجيّ من 18 إلى 20 شباط 2022 في روما بالإضافة إلى توجيهات لتطبيق المبادئ الليترجيَّة، ودراسة وثيقة الأخوّة الإنسانيَّة، ثمَّ دعا غبطته السادة الأساقفة إلى السير معًا في رعاية الكنيسة.

وقبل بداية الأعمال أصغى آباء المجمع في خلوةٍ روحيَّة إلى كلام الأب الواعظ جوزف هلّيط، الذي شدَّد على دور الأساقفة وعلى المهامّ الموكلة إليهم باعتبارهم خلفاء الرسل، وإنجيل الكنيسة الحيّ.

هذا وأرسل الآباء في مطلع اجتماعاتهم، رسالة إلى قداسة البابا فرنسيس طالبين بركته الرسوليَّة للمجمع، ومعبّرين عن الامتنان الشديد لمواقف قداسته المشجّعة للسلام في المنطقة، مُثنين على وقوفه جنبًا إلى جنب مع الإنسانيَّة المهمّشة والمعذّبة.

الوضع في لبنان:
أشاد الآباء بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية بإقرارها مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، متمنين أن يصار إلى اتخاذ الخطوات والقرارات الجريئة التي تخفف من الأعباء على المواطنين اللبنانيين، وتساهم بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتوظيف العشوائي الذي تشكو منه معظم الإدارات.

وفي هذا الإطار، يكرر الآباء نداءهم إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وكل المعنيين لإيجاد الحل السريع والفوري لمشكلة الإسكان وما سببته من تهجير جديد للشباب اللبناني، فضلًا عن الركود الإقتصادي، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر جمة على مستقبل الوطن والدولة.

وجدد الآباء مطالبة المسئولين بتحقيق التمثيل العادل والمنصف للسريان في لبنان في مختلف الإدارات والمؤسسات، وطالبوا بأن يصار إلى اختيار أحد أبنائهم أو بناتهم لعضوية المجلس الدستوري المزمع تشكيله، وذلك مساهمة في خدمة الوطن مع شركائهم من مختلف المكونات.

أوضاع الإيبارشيات في بلاد الشرق:
وقدم الآباء تقاريرهم عن حياة ونشاطات الإيبارشيات والنيابات البطريركية في بلدان الشرق، ولم يغب عنهم استعراض واقع الحال ومعاناة أبنائهم في ظل الحروب العبثية التي لا تنتهي، والاضطهادات وأعمال العنف والإرهاب والتهجير والقتل والتدمير، واقتلاع عدد كبير من رعاياهم من أرض الآباء والأجداد، لا سيما في سوريا والعراق، وتشتتهم في أرجاء الدنيا، ولكنهم تفاءلوا أيضا شاكرين الله لعودة العديد من المهجرين إلى قراهم في هذين البلدين.

وشدد الآباء على الوحدة والتضامن وإعادة اللحمة والإحترام المتبادل بين أبناء كل من سوريا والعراق، مؤكدين على ضرورة تعاضد جميع المكونات لإرساء دعائم المواطنة المتكافئة، فالمسيحيون مكون أصيل ومؤسس في هذين البلدين، ودعوا إلى تجاوز المحنة والتكاتف بين جميع المواطنين لبناء السلام والرجاء والوحدة.

وتمنّى الآباء لجمهوريَّة مصر العربيَّة المزيد من الازدهار والإعمار تحت رعاية فخامة الرئيس وكل مُعاونيه لكي يمنحهم القوّة لمواصلة الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقبل اختتام السينودس قرّر الآباء عقد السينودس القادم في المقرّ البطريركي الصيفي في عين تراز، ورفعوا الصلاة من أجل أن يؤازرهم الروح القدس في خدمة أبناء كنيستهم الملكيَّة داعين الجميع إلى التآخي وعيش الوحدة والمحبّة من أجل شهادة أفضل.

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