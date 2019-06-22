31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر بحظر ارتداء النقاب

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 31 يوليو المقبل؛ للحكم.



وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، الذى تدخل هجوميًا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن سمير صبري ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب، مضيفًا أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.



وصدر تقرير المفوضين بالرأي القانوني، بأن زي المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضًا وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.