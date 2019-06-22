كارينا كابور تعود للعمل مع عامر خان بعد انقطاع 6 سنوات

تعود الممثلة الهندية كارينا كابور للعمل مع النجم الهندي عامر خان مجددا بعد ست سنوات من آخر عمل جمعهما سويا.



وتنضم كابور إلى فريق عمل "لال سينج شادها" المقتبس عن فيلم "فورست جامب" للنجم الأمريكي توم هانكس، حسبما ذكر قناة "إن دي تي في" الهندية.



وكان خان قد أعلن في عيد ميلاده الـ54 في مارس الماضي أنه سيقدم نسخة هندية من فورست جامب.



ويقول بإنتاج الفيلم "فياكوم 18 ستوديوس" و"عامر خام بروداكشنز"، ويخرجه أدفايت شاندان.



ويطرح الفيلم في كريسماس عام 2020.



وكانت كابور شاركت خان في فيلمي "3 إيديتس" عام 2009 و"تلاش" عام 2012.



فورست جامب هو فيلم أمريكي كوميدي درامي تم عرضه عام 1994 وهو مأخوذ عنرواية تحمل نفس الاسم صدرت عام 1986 للمؤلف وينستون جروم، وكان الفيلم من إخراج روبرت زيميكس.