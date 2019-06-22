القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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الكرازة
السبت 22/يونيو/2019 - 02:09 م

كنيسة العذراء بشرم الشيخ تحتفل بعيد سيامة الأنبا أبوللو

كنيسة العذراء بشرم
تريزة شنودة
dostor.org/2681799

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم ومار مينا بشرم الشيخ، أمس الجمعة، بتذكار عيد سيامة الأنبا أبوللو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيناء الجنوبية.

واستقبل فريق كشافة العجايبي بكنيسة العذراء ومارمينا بشرم الشيخ نيافة الأنبا ابوللو وقدموا عرضا وأناشيد احتفالًا بعيد سيامته.

وانضم إلى المجموعة الكشفية سبع أعضاء جدد وتقلدوا المنديل الخاص بالكشافة، وقد قدموا هدية تذكارية لنيافته بمناسبة عيد رسامته الثامن عشر.

وحضر الاحتفال بعيد سيامة الأنبا أبو للو القس موسي السينائي والقس ميخائيل بسطا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

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