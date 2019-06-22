سكاى إيطاليا: دى ليخت مدافع هولندا سينضم ليوفنتوس

ذكرت شبكة سكاي إيطاليا اليوم السبت، أن ماتيس دي ليخت قلب الدفاع الشاب لمنتخب هولندا وافق على صفقة للانضمام ليوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قادما من أياكس أمستردام.



ووفقا للتقرير، سيدفع يوفنتوس 62 مليون جنيه إسترليني (78.99 مليون دولار) من أجل ضم قائد أياكس البالغ من العمر 19 عامًا والذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في المسيرة الرائعة للفريق الهولندي نحو بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسيصبح دي ليخت أول لاعب يتعاقد معه ماوريتسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس عقب تعيين المدرب الإيطالي خلفًا لماسيمليانو إليجري الأسبوع الماضي.



وقال دي ليخت في وقت سابق هذا الشهر إن كريستيانو رونالدو سأله عقب نهاية المباراة التي فازت فيها البرتغال على هولندا 1- صفر في نهائي دوري الأمم الأوروبية عن مسألة انتقاله ليوفنتوس.



وقال دي ليخت لمحطة «إن.أو.إس» التليفزيونية الهولندية: "لم أفهمه في البداية، شعرت بصدمة وضحكت، لكنني لم أقل أي شيء».



وبعد المباراة مباشرة لا تكون مهتمًا بمثل هذه الأمور، تشعر بالإحباط لأنك خسرت وهذا هو الشىء الوحيد الذي تفكر فيه وقتها.



وكانت تقارير لوسائل إعلام إسبانية قد ذكرت أن اللاعب المميز يتوقع أن ينضم لبرشلونة مع فرينكي دي يونح (22 عاما) الذي يقترب من الانتقال للعب في الدوري الإسباني الشهر المقبل.



وشق دي ليخت طريقه إلى الفريق الأول بأياكس وهو في سن 17 عامًا وذلك في عام 2016، وبات لاعبًا أساسيًا في الموسم التالي، وأصبح بعدها أكثر المدافعين تميزًا في أوروبا بفضل قوته وقدرته على توقع الكرة والتعامل معها.



وخاض اللاعب المباراة كاملة في 17 من بين 18 لقاء، وسجل ثلاث مرات في مسيرة أياكس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بخسارة مؤلمة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدور قبل النهائي بفضل تطبيق قاعدة الأهداف خارج الملعب.