مصادر بالتعليم: امتحان التاريخ لا يحتاج لـ"سعد زغلول".. والأسئلة من داخل الكتاب المدرسى

قالت مصادر باللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، لـ"الدستور"، إن الكثير من طلاب الشعبة الأدبية وصفوا بعض الأسئلة فى التاريخ بالغريبة، والحقيقة أن الامتحان يوجد به نمط جديد من الأسئلة لم يعتادوا عليها، نافية ما ينشر حول أن الامتحان في حاجة إلى "سعد زغلول" ليجيب عنه كما يدعى الطلاب، لافتة إلى أن جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي.



طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) أدوا، اليوم السبت، امتحان الفيزياء بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طلاب وطالبات، مقابل 261 ألفا و653 طالبا وطالبة من القسم الأدبي أدوا امتحان التاريخ، فضلا عن طلاب مدارس STEM في مادة مقاييس المفاهيم بإجمالي عدد 365 طالبا وطالبة.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، فى 8 يونيو الجارى، لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

