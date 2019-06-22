مؤتمر دولي حول القدس في جنيف 27 و28 يونيو الجاري

تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي، مؤتمرا دوليا فى جنيف 27 و28 يونيو الجاري، يتناول قضية القدس والحفاظ على الطابع الديني والثقافي للمدينة.



كما يبحث المؤتمر السياسات الإسرائيلية والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع القدس، وسيسعى المؤتمر إلى صياغة توصيات عملية ملموسة وطرق للمضي قدما بين أصحاب المصلحة المعنيين؛ من أجل الحفاظ على المدينة التى تعتبرها الأديان الثلاثة مقدسة.



وسيجمع المؤتمر الدولي خبراء فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين وممثلين عن السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني؛ لمناقشة استراتيجيات قابلة للتطبيق وعملية لوقف الجهود المبذولة لتغيير التركيبة السكانية للقدس وطبيعة المدينة، وتوفير بدائل تحافظ على طبيعة المدينة المقدسة، ولضمان تمتع جميع سكانها الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف.